Ronde van Zwitserland – Tiesj Benoot neemt vrede met vierde plaats: “Dat was het hoogst haalbare”

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) kan leven met zijn vierde plaats in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland. “Uiteraard wilden we vandaag/zondag nog een gooi doen naar het podium”, laat hij zondag optekenen. “Maar met zo’n lastige etappe voor de boeg zouden vooral de benen moeten spreken. Met de aankomst na een afdaling moest er wat voorsprong worden genomen, maar uiteindelijk was het behouden van de vierde plek het hoogst haalbare.” “Tijdens de beklimming van de Furkapas zat ik dicht tegen mijn limiet en was defensief koersen de enige optie. Anders had ik zeker nog iets geprobeerd. In de beginfase van de wedstrijd was er genoeg controle in het peloton en tijdens de eerste twee beklimmingen voelde ik dat het nog sneller kon. Even ontstond er paniek toen ik moest afrekenen met een lekke band op de Gotthardpas, maar gelukkig kon ik door een goede wissel snel opnieuw de aansluiting maken bij de groep der favorieten. Dat was cruciaal met de afdaling in zicht.”

“Uiteraard kijk ik zeer tevreden terug op mijn prestaties in de Ronde van Zwitserland. Vooraf had ik nooit gedacht als vierde te kunnen eindigen. Met het gevoel dat ik had tijdens de laatste week stage in de Sierra Nevada hoopte ik op een toptienplaats, maar na twee maanden zonder competitie is het natuurlijk altijd afwachten. Op acht seconden eindigen van de derde plaats is misschien jammer, maar uiteindelijk heb ik ook maar één seconde voorsprong op de renner achter mij in het algemeen klassement.”

“Deze prestatie zorgt uiteraard voor veel vertrouwen richting het Belgisch kampioenschap en de Ronde van Frankrijk. Het is leuk om de goede conditie bevestigd te zien met een knap resultaat. Een ritzege is en blijft de ambitie tijdens de Ronde van Frankrijk. Dat is toch nog iets anders dan een rittenkoers van een week, dus die doelstelling hoeven we volgens mij niet aan te passen.”

bron: Belga