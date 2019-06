Red Panthers eindigen met 1-2 nederlaag tegen Argentinië

De Red Panthers (FIH-13) hebben vandaag in Antwerpen hun campagne in de Hockey Pro League afgesloten met een 1-2 nederlaag tegen Argentinië (FIH-4). Bij de rust stonden ze 0-2 in het krijt. Stephanie Vanden Borre redde de eer in de slotseconden van de partij. Na zes zeges, twee gelijke spelen en acht nederlagen zijn de Belgen voorlopig vijfde in de stand en missen ze dus maar net de finaleronde. Ze kunnen wel nog bijgehaald worden door Nieuw-Zeeland (FIH-6), dat vanavond nog tegen Groot-Brittannië (FIH-2) aantreedt.

In de halve finales van de Final Four neemt gastland Nederland (FIH-1) het donderdag in Amstelveen op tegen Duitsland (FIH-5) en geeft Argentinië Australië (FIH-3) partij.







bron: Belga