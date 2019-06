“Palestijnen zijn niet de dienaars en slaven van de Amerikaanse bemiddelaars”

Het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten, en de aanstaande economische conferentie in Bahrein, kunnen niet op de goedkeuring rekenen van de Palestijnse president Mahmoed Abbas. “Geld is belangrijk, economie is belangrijk, maar politiek is belangrijker: we hebben een politieke oplossing nodig voor het conflict met Israël. We gaan niet de slaven en dienaars zijn van de Amerikaanse bemiddelaars Kushner, Greenblatt en Friedman.” De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die dicht bij de Amerikaanse president staat, gaf dan weer aan dat Israël “eerlijk en open” zal luisteren naar het Amerikaanse plan. Het Witte Huis publiceerde zaterdag het economische luik van het vredesplan, dat de komende tien jaar voor 50 miljard dollar aan investeringen vooropstelt. De Amerikanen maken zich sterk dat zo het Palestijnse bnp zal verdubbelen, dat er een miljoen nieuwe jobs komen en de armoede gehalveerd zal worden. Het is echter niet duidelijk vanwaar dat geld moet komen.

Het plan werd mee opgesteld door Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner.

Dinsdag en woensdag komen economische spelers en vertegenwoordigers van regeringen uit de regio en het middenveld samen in Manama, de hoofdstad van Bahrein, voor een door Washington georganiseerde investeerdersconferentie. “Men zegt ons dat er een deal van de eeuw voorligt, maar wij zeggen: die unieke deal is voorbij, er is niets meer om over te spreken”, aldus Abbas, die dus zijn kat stuurt naar Bahrein. De Palestijnse president is wel bereid tot gesprekken als Trump een tweestatenoplossing zou steunen.

De conferentie in Manama, die “Van vrede naar welvaart” heet, is volgens Abbas gedoemd te mislukken.

Op een persconferentie met Trumps veiligheidsadviseur John Bolton zei Netanyahu niet te kunnen begrijpen waarom de Palestijnen het plan verwerpen nog voor ze de hele inhoud kennen.

bron: Belga