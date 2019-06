Oppositie in Mauritanië betwist resultaten van presidentsverkiezing

De vier oppositiekandidaten bij de presidentsverkiezingen in het West-Afrikaanse Mauritanië hebben zondag de resultaten van die stembusgang verworpen, nog voor de volledige resultaten van de verkiezingen van zaterdag aangekondigd werden. De vier oppositiepolitici hebben het over “een nieuwe staatsgreep”. Voormalig minister van Defensie Mohamed Ould Ghazouani, een vertrouweling van zittend president Mohamed Ould Abdel-Azziz, riep zichzelf zondag al uit tot winnaar. De oppositie zegt weet te hebben van “verschillende onregelmatigheden”, die volgens hen “alle geloofwaardigheid van deze verkiezing wegnemen”. “We verwerpen dan ook de resultaten van deze stembusgang en zijn van mening dat deze op geen enkele manier de wil van het Mauritaanse volk uitspreken”, zei Sidi Mohamed Ould Boubacar. Hij verzekerde dat de oppositie alle “rechtsmiddelen” zal gebruiken om het resultaat te betwisten.

De kiescommissie publiceerde zondag halverwege de namiddag de laatste resultaten, op basis van 98 pct van de bureaus. Ghazouani haalde daar 51,8 pct van de stemmen, voor antislavernijactivist Biram Ould Abeid (18,6 pct) en Boubacar (17,9 pct).

Ghazouani was betrokken bij de twee laatste staatsgrepen die Mauritanië gekend heeft, in 2005 en 2008. Bij de laatste staatsgreep kwam Abdel-Azziz aan de macht, maar hij mocht zich na twee mandaten van vijf jaar niet opnieuw kandidaat stellen. Met Ghazouani heeft hij echter een absolute vertrouweling uitgekozen om hem op te volgen.

Bron: Belga