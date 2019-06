Nafi Thiam wint in beste wereldjaarprestatie en kwalificeert zich voor Spelen in Tokio

Nafi Thiam heeft vandaag de zevenkamp van de de Décastar in Talence gewonnen met 6.819 punten, een beste wereldjaarprestatie en de op één na hoogste score uit haar carrière. Het Belgische record van Thiam staat op 7.013 punten, het Europees record op 7.032 punten. Het hele weekend had Thiam een nagenoeg perfecte zevenkamp afgewerkt en liep ze zelfs steeds verder weg van het Europees record van de Zweedse Karolina Klüft (7.032 punten), tot ze zich bij het speerwerpen bezeerde aan de rechterelleboog. Ze bleef steken op 47m25 en een topscore was plots onmogelijk. In de afsluitende 800 meter liep ze nog naar 2:20.46, vijf seconden boven haar persoonlijk record.

Thiam deed nog maar één keer beter dan haar 6.819 punten van dit weekend, in Götzis in 2017. Ze bracht het er ondanks het mislukte speerwerpen vandaag dus beter vanaf dan bijvoorbeeld op de Spelen in Rio in 2016, het WK in Londen in 2017 en het EK in Berlijn in 2018.







Bron: Belga