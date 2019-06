Nafi Thiam neemt ondanks elleboogblessure deel aan afsluitende 800 meter

Nafi Thiam neemt deel aan de afsluitende 800 meter van de zevenkamp bij de Décastar in Talence. Dat liet haar management vandaag weten aan Belga. Eerder had haar coach Roger Lespagnard verklaard dat de deelnamse van Thiam aan de 800 meter door een elleboogblessure onzeker was. “Nafi zal zeker starten op de 800 meter”, liet Helena Van der Plaetsen van managementbureau Wafel Sports zondag weten. Bij het speerwerpen, het zesde onderdeel van de zevenkamp, had Thiam zich ernstig bezeerd aan de rechterelleboog. Coach Roger Lespagnard liet vervolgens weten dat de deelname van zijn poulain aan de afsluitende 800 meter onzeker was. “Ze moet wel, anders worden haar Belgische records in het hoog- en verspringen niet gehomologeerd”, klonkt het bij haar management. “Maar of ze ook voluit zal gaan op die 800 meter, is nog een ander paar mouwen.”

Thiam staat bij aanvang van de 800 meter met 6.002 punten nog altijd ruimschoots aan de leiding op de Décastar. Het Belgisch en Europees record zijn niet langer haalbaar.







Bron: Belga