Nafi Thiam ligt na 5 onderdelen 93 punten voor op Europees record

Nafi Thiam ligt na vijf onderdelen van de zevenkamp op de Décastar in Talence ruim voor op de schema’s voor zowel haar eigen Belgisch record als het Europees record van de Zweedse Karolina Klüft. Ze begon haar tweede dag met een Belgisch record van 6m67 in het verspringen. Haar tweede dag begon Thiam met een voorsprong van 77 punten op haar eigen Belgisch record en 58 punten op het Europees record van de Zweedse Karolina Klüft. Wie dacht dat het sprookje van de eerste dag niet kon blijven duren, zat er flink naast. Haar eerste beurt in het verspringen rateerde Thiam volledig, en ze kwam niet eens boven de zes meter uit. Maar bij de tweede poging viel alles in zijn plooi. De wind blies 1.6 meter per seconde in het voordeel, Thiam kwam goed uit op de afzetbalk en liet een prachtige sprong van 6m67 optekenen. Ze vloog zo vijf centimeter voorbij haar persoonlijk record en vier centimeter voorbij het Belgisch record van Sandrine Hennart uit 1996. Bij haar derde en laatste poging kwam ze nog tot 6m37.

Met nog twee onderdelen te gaan, het speerwerpen en de 800 meter, staat Thiam ruim aan de leiding in Talence. Maar er is meer: ze heeft een voorsprong van 112 punten op haar eigen Belgisch record zevenkamp (7.013) en een bonus van 93 punten op het Europees record van de Zweedse Karolina Klüft (7.032). Het speerwerpen volgt vandaag om 14u15, de afsluitende 800 meter om 16u15.







Bron: Belga