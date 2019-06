Lewis Hamilton is ook in Frankrijk ongenaakbaar

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft vandaag de Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk op zijn naam geschreven, dat is de achtste manche van het seizoen. Op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet reed de 34-jarige Brit van op de pole tot aan de finish aan de leiding en zo haalde hij het van zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) eindigde op de vierde plaats, de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) vervolledigde het podium.

Voor Hamilton was het de zesde zege van het seizoen, de vierde op rij en de 79e in zijn carrière. In Australië en Azerbeidzjan moest hij de zege aan Bottas laten en zo gingen alle zeges dit seizoen tot nu toe naar Mercedes. In de WK-stand staat Hamilton dan ook autoritair aan de leiding, met een voorsprong van 36 punten op Bottas en dus lijkt de Brit nu reeds aardig op weg naar een zesde wereldtitel, ook al staan er nog dertien races op het programma. De volgende GP wordt komend weekend reeds gereden op de Oostenrijkse Red Bull Ring in Spielberg. Vorig jaar was de zege daar voor Verstappen.







Bron: Belga