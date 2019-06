Joachim Gerard wint dubbelspel

Rolstoeltennisser Joachim Gerard heeft vandaag het dubbelspel gewonnen op het ATP-grastoernooi in het Engelse Queen’s. Samen met de Zweed Stefan Olsson nam de 30-jarige Brusselaar in de finale in 48 minuten met 6-1 en 6-0 de maat van de Britten Alfie Hewitt en Gordon Reid. In het enkelspel werd eerste reekshoofd Gerard vrijdag al in de kwartfinales met tweemaal 6-4 uitgeschakeld door zijn dubbelmaat Olsson. Tweede reekshoofd Hewitt won vandaag het toernooi met 6-2, 7-5 winst tegen Reid.

Bron: Belga