Jean-Pierre Bemba is opnieuw in Congo aangekomen

Oppositiepoliticus en oud-krijgsheer Jean-Pierre Bemba is vanochtend in de Congolese hoofdstad Kinshasa aangekomen. Het is de tweede keer in minder dan een jaar tijd dat Bemba voet op Congolese bodem zet, nadat hij midden vorig jaar door het Internationaal Strafhof in beroep is vrijgesproken van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In de zomer van 2018 keerde Bemba al eens terug naar zijn land om zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in te dienen. Die werd toen geweigerd, waarna Bemba opnieuw naar België trok. Bij de verkiezingen steunde Bemba Martin Fayulu, die ook de meeste stemmen verzamelde maar toch naast het presidentschap greep. Het is Félix Tshisekedi die tot opvolger van Joseph Kabila werd uitgeroepen.

Fayulu stond Bemba vandaag op te wachten toen hij vanuit Brussel met een privéjet in Kinshasa aankwam. Aan de terugkeer van Bemba was niet veel ruchtbaarheid gegeven, ook al had hij die begin deze maand zelf aangekondigd. In de buurt van de luchthaven was maar weinig volk komen opdagen om hem te begroeten, zeker in vergelijking met de vele duizenden die hem vorig jaar stonden op te wachten, na elf jaar afwezigheid in Congo.







Op zijn Twitter-account schreef Bemba enkele dagen geleden dat hij voor eenheid wil helpen zorgen en voor “een welvarend Congo”. Vanuit België ondersteunde hij met de coalitie Lamuka de kandidatuur van Fayulu voor het presidentschap, maar veel samenhang lijkt die politieke beweging niet meer te tonen. Fayulu zelf eist nog steeds dat “de waarheid van de stembus” aan het licht wordt gebracht en wil harde oppositie voeren, terwijl zijn medestander Moïse Katumbi, die ook in België verbleef en al eerder naar Congo terugkeerde, zegt president Tshisekedi niet te zullen bestrijden.

Bron: Belga