GMM19 – Nieuwe maskers vallen niet af bij Slipknot

Voor 50.000 fans heeft Slipknot in de nacht van zaterdag op zondag de tweede dag van Graspop Metal Meeting (GMM) in Dessel afgesloten. Dat deed de Amerikaanse headliner met een loeihard concert van anderhalf uur. Bij hun eerste verschijning op de festivalweide van Stenehei in 2004, in het kielzog van Alice Cooper, was Slipknot al meteen een regelrechte sensatie. Dat had de metalband meer te danken aan de gemaskerde groepsleden dan aan een stevig oeuvre. Maar dat de grotere poort openstond, was toen al duidelijk. In 2005 mocht Slipknot al terugkeren naar de Antwerpse Kempen, ditmaal als opwarmer voor Iron Maiden.

De negenkoppige band mocht in 2009 voor een eerste keer Graspop afsluiten. Niet iedereen was overtuigd van die status van headliner. Het belette de organisatoren niet om Slipknot opnieuw een prominente plaats op de affiche te geven in 2011, 2013 en 2015. “Het is altijd leuk wanneer je als organisator kunt vaststellen dat vaste waarden met je festival meegegroeid zijn”, zeggen ze anno 2019.

Toen de set bijna een halfuur ver was, richtte zanger Corey Taylor zich tot het publiek. “Gelieve ons te excuseren dat we zolang afwezig zijn gebleven. Graspop is voor ons het belangrijkste metalfestival van de hele wereld.” De moegestreden festivalgangers aanvaardden het in dank. In ruil genoot Slipknot van veel herkenning en dat niet alleen bij “Before I forget”, waarmee het een Grammy won.

Podiumprésence blijft de oppertroef van Slipknot. Niet zo ingestudeerd als bij Rammstein, maar wel een goed voorbereide productie. De groep heeft met “We are not your kind” een nieuw album uit en daarbij horen traditioneel nieuwe maskers. In veel variaties, van groen tot wit en van clownesk tot boos expressief. Met metalen tralies voor de mond en een kap over het hoofd. Corey Taylor droeg een een masker dat uit halfdoorzichtig plastic bestaat. Zijn gezicht was geschminkt, in het wit. Een voorbode van Kiss, zondagavond de échte afsluiter van de 24ste editie van Graspop.

