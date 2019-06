Europese Spelen – Het Belgisch acrogymtrio pronkt met drie medailles: “Al onze verwachtingen overtroffen”

Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt en Charlotte Van Royen waren zondagavond enorm fier om hun medailles te tonen in het atletendorp in Minks. Het Belgische acrogymtrio won de allroundcompetitie, nadat ze eerder al goud behaalden in de dynamische oefening en zilver in de balansoefening. “We zijn uiteraard enorm trots op wat we hier gerealiseerd hebben”, verklaarden ze alle drie met een grote glimlach. Zondag zegevierden ze in de allroundcompetitie (29.960) met een comfortabele voorsprong op Portugal (29.110) en Wit-Rusland (29.060). “Het is inderdaad zo dat Rusland niet aanwezig was, maar toch was de competitie erg moeilijk. Dit resultaat heeft al onze verwachtingen overtroffen.”

“Ik kan het zelfs niet geloven”, stelde Charlotte Van Royen (Sportac Deinze), met 15 jaar de jongste van de Belgische delegatie op de Europese Spelen.

Toch was het trio ook een beetje teleurgesteld, omwille van het gemiste goud in de balansoefening. “We zijn enorm fier op onze prestatie, maar het is wel zo dat drie gouden medailles winnen nog mooier was geweest”, lachte de 19-jarige Talia De Troyer (Sportac Deinze).

De drie meisjes die al een jaar samen werken en zo’n 28 uur per week trainen, konden de sfeer in het atletendorp wel smaken. “Het is echt een geweldige ervaring om hier te zijn, om ook andere dingen te kunnen zien dan het turnen. Het was echt een eer hier te zijn en ons land te mogen vertegenwoordigen”, sloot de 18-jarige Britt Vanderdonckt (Wild Gym) af.

.







bron: Belga