Europese Spelen – Deborah Masy is aan zet in sambotoernooi

Zondagvoormiddag komt de 22-jarige Deborah Masy (-80 kg) op de Europese Spelen in Minsk in actie in het sambotoernooi. Die eerder onbekende sport wordt beoefend door 300 leden in 12 clubs in België. Sambo is een van oorsprong Russische vechtsport waarbij worsteltechnieken gecombineerd worden met judotechnieken. In tegenstelling tot judo levert een ippon niet meteen de zege op. Een ippon is in sambo goed voor vier punten, acht punten zijn nodig om zich te verzekeren van de overwinning. “Dat zorgt voor meer open en dynamische gevechten”, verklaart Claude Bolle, de coach van Deborah Masy. Het is ook mogelijk te winnen door opgave (been- of armklem), wurggrepen zijn niet toegestaan.

De Belgische sambofederatie werd opgericht in 2009. Ze telt momenteel 300 leden. “We zijn momenteel op zoek naar clubs die zich bij ons willen aansluiten en sambo willen opnemen in hun structuur”, stelt Bolle, vicevoorzitter en technisch directeur bij de bond.

Volgens Bolle steekt Deborah Masy in de vorm van haar leven. Ze neemt het zondag in de kwartfinales op tegen de Oekraïense Halyna Kovalska, derde op het voorbije WK. “Deborah is heel vastberaden. Dit is zeker een stevige uitdaging, maar ze kan haar opponente aan”, besluit Bolle.

bron: Belga