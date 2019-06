Dagzege voor Nizzolo, eindwinst voor Ulissi

De slotrit in de 26e Ronde van Slovenië (cat. 2.BC) is vandaag een prooi geworden voor Giacomo Nizzolo (Dmension Data). De 30-jarige Italiaan haalde het na 167,5 kilometer van Trebnje naar Novo Mesto in de sprint voor de Sloveen Luka Mezgec en de Nieuw-Zeelander Shane Archbold. De eindwinst van Diego Ulissi (UAE Emirates) kwam niet meer in gevaar. De vroege vlucht in de vijfde etappe kwam op naam van vier renners. Het peloton gunde Charles Planet, Ziga Horvat, Umberto Marengo en Przemyslaw Kasperkiewicz 4:25. De sprintersploegen en UAE Team Emirates van leider Ulissi controleerden het pak. Marengo liet zich al snel uitzakken, het overblijvende trio begon aan een missie met weinig kans op succes, want op papier was dit een etappe voor sprinters.

Op 55 kilometer van de finish was het liedje van de vluchters uit. Domen Novak, Gasper Katrasnik, Benjamin Hill en andermaal Umberto Marengo vormden een nieuwe kopgroep. Zij begonnen aan de laatste klim, 8,9 kilometer aan 4,4 procent, met een halve minuut voorsprong. Dat volstond niet, Gazprom zette alle zeilen bij om de Rus Aleksandr Vlasov, derde in de stand, aan de winst te helpen. Zonder succes, Ullisi kon het tempo zonder probleem volgen en met zo’n twintig renners rondden ze de top.







Veel sprinters waren wel overboord gegooid en met een rotvaart ging het richting finish. Daar toonde Nizzolo zich de snelste, goed voor zijn tweede overwinning van het seizoen, na een ritzege in de Ronde van Oman (2.BC).

De 29-jarige Ulissi pakte na de GP Lugano (1.1) en zijn overwinning in de derde etappe van deze Ronde van Slovenië zijn derde seizoenszege. In de eindstand heeft hij 22 seconden voor op de Italiaan Giovanni Visconti en 25 op Vlasov. Ben Hermans beëindigde de ronde op 2:21 als achtste. Op de erelijst volgt Ulissi de Sloveen Primoz Roglic op. Die verdedigde zijn titel niet.

Bron: Belga