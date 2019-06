Kimmer Coppejans (ATP 165) heeft zondag het Challengertoernooi in het Franse Blois (gravel/46.600 euro) niet kunnen winnen. In de finale verloor het vierde reekshoofd in drie sets van het Portugese topreekshoofd Pedro Sousa (ATP 122): 4-6, 6-3 en 7-6 (7/4) na 2 uur en 6 minuten. Het was de vierde confrontatie tussen Pedro Sousa en de 25-jarige Oostendenaar. De stand is nu 2-2 gelijk.

bron: Belga