ATP Queen’s – Andy Murray wint finale dubbelspel

Andy Murray heeft zondag het dubbelspel gewonnen in Queen’s (2.081.830 euro). In de finale nam de 32-jarige Schot samen met de Spanjaard Feliciano Lopez in 1 uur en 51 minuten met 7-6 (8/6), 5-7 en 10-5 de maat van de Amerikaan Rajeev Ram en de Engelsman Joe Salisbury. Murray, voormalig nummer een van de wereld in het enkelspel, maakte in Queen’s zijn wederoptreden na een heupoperatie. Om al te wedijveren in het enkelspel voelt hij zich nog niet klaar en daarom zal hij ook op Wimbledon enkel deelnemen in het dubbelspel. Daar zal hij de Fransman Pierre-Hugues Herbert aan zijn zijde hebben.

Lopez (ATP-113) speelde eerder op de dag ook al de finale van het enkelspel. Hij won het toernooi door de Fransman Gilles Simon (ATP-38) met 6-2, 6-7 (4/7) en 7-6 (7/2) te verslaan.

bron: Belga