ATP Halle – Goffin: “Ga met veel vertrouwen naar Wimbledon”

“Ik ben heel tevreden dat ik hier in de finale heb gestaan”, vertelde David Goffin (ATP-33) zondag na zijn nederlaag tegen Roger Federer (ATP-3) in Halle. De Luikenaar verloor met 7-6 (7/2), 6-1 van de Zwitser, maar vertrekt desondanks met een goed gevoel naar Wimbledon, dat op 1 juli van start gaat. “Ik ga met veel vertrouwen naar Wimbledon”, gaf Goffin aan. “Deze week heeft me deugd gedaan. Ik heb veel matchen gespeeld, veel overwinningen behaald en op een hoog niveau gespeeld. Op het gras is elke match moeilijk. Zowel tegen Albot, Zverev als Berretini, heb ik tiebreaks nodig gehad. Het ging goed en mijn niveau is op peil. Deze finale was exact wat ik wenste net voor een Grand Slam.”

Goffin nadert dankzij zijn prestaties in Duitsland de top 20 van het ATP-klassement. De Belg zal maandag op een 23e plaats komen te staan, op 155 punten van de 20e plek van Matteo Berrettini. Maar het is geen doel op zich voor de Belg.

“Ik ga mezelf niet speciaal nieuwe doelen vooropstellen. Met Thomas Johansson (zijn coach) ben ik progressie aan het maken. Het gaat heel goed zo en we doen op dezelfde manier voort. Het vertrouwen stijgt en mijn spel wordt beter en beter. Ik heb op Roland-Garros tegen Rafa gespeeld en nu hier tegen Roger. Waarschijnlijk de twee beste tests die je kan krijgen op deze wereld. Ik heb helaas niet kunnen winnen, maar er blijft een positief gevoel over. Nu neem ik twee dagen rust en vijf dagen voor Wimbledon begin ik terug met de voorbereiding op het toernooi.”

bron: Belga