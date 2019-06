1 op 3 reddersposten aan de kust bewaakt: oproep om in bewaakte zones te zwemmen

Slechts één op de drie reddersposten aan onze Belgische kust zijn dit weekend bewaakt. Traditioneel zijn nog niet alle zwemzones bewaakt voor de start van de zomervakantie. Daarom roepen redders op om binnen bewaakte zones te gaan zwemmen. “Buiten de bewaakte zones zwemmen is in principe verboden”, zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Dit weekend worden zo’n 100 redders ingezet terwijl dat er tijdens de zomervakantie zeker 400 zijn. Door het mooie weer trekken heel wat toeristen naar de kust. De redders doen dan ook een oproep om zeker binnen de bewaakte zones te blijven. “De meeste reddingsdiensten houden ook de niet-bewaakte zones in de gaten om daar eventuele zwemmers uit het water te halen, maar als het druk is lukt dat zeker niet overal”, vertelt An Beun van de Kustreddingsdienst.

bron: Belga