VIDEO. Vier smerige momenten ontsieren Engeland-Kameroen op WK vrouwenvoetbal

Engeland heeft Kameroen verslagen met 3-0 in een enorm incidentrijke wedstrijd. Kameroen liet zich een aantal keer niet van haar mooiste kant zien.

Engeland heeft de kwartfinales bereikt van het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk. De Britse ploeg was met 3-0 te sterk voor Kameroen, dat het meerdere keren niet eens was met de beslissingen van de scheidsrechter en enkele momenten onsportief uit de hoek kwam.

Afgekeurd voor buitenspel







Engeland kwam al vroeg op voorsprong via Steph Houghton, die via een indirecte vrije trap na een onreglementaire terugspeelbal van Kameroen scoorde. Op slag van rust maakte Ellen White de 2-0, al werd het doelpunt eerst afgekeurd voor buitenspel. Na een VAR-moment bleek dat het een geldig doelpunt was, tot grote frustratie van Kameroen.

Vlak na de rust scoorde Kameroen via Ajara Nchout, maar alweer werd de VAR ingezet, waarna het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Alweer laaiden de emoties bij Kameroen hoog op, in het bijzonder bij Nchout zelf. In de 58ste minuut zette Alex Greenwood de 3-0 eindscore op het bord waardoor Engeland doorstoot naar de kwartfinales en het opneemt tegen Noorwegen.

Wansmakelijke acties

Kameroen liet zich meermaals van haar kleinste kant zien. Het begon al in de 12e minuut, toen Augustine Ejangue speekte op Toni Duggan. De 30-jarige verdedigster mocht blij zijn dat ze er ongestraft mee wegkwam.

In de 67ste minuut gaf Jeannette Yango een stevige duw aan scheidsrechter Qin Liang. De meningen zijn hierover verdeeld. Sommigen denken dat het opzettelijk was, anderen geven haar het voordeel van de twijfel.

Eén minuut later gaat Lucy Bronze met de bal aan de haal, tot ze rond de middellijn hardhandig gestopt wordt door Gabrielle Onguene. De 30-jarige aanvalster zet haar voet vol op de enkel van Bronze, waardoor die laatste de lucht in getorpedeerd wordt. De gevaarlijke tackle wordt niet bestraft.

Vlak voor affluiten zet Alexandra Takounda met gestrekt been haar voet op de enkel van Steph Houghton. Het loopt gelukkig goed af voor de Engelse verdedigster, maar Takounda moest in plaats van geel altijd donkerrood krijgen.