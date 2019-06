Snacks bestellen kan nu vanuit je luie strandstoel

Je eigen picknick meenemen naar het strand is niet altijd even handig. De wind en het zand zorgen ervoor dat je eten vaker wel dan niet in een zandbak verandert. Bovendien laat de hete zon je heerlijke snacks ook niet koud en niemand zit te wachten op een lauwe maaltijd.

Sinds zaterdag 22 juni hoef je eindelijk niet meer uit je luie strandstoel te komen als je geen zin hebt om een picknick mee te nemen. Bezorgdienst Deliveroo bezorgt je eten nu namelijk gewoon tot op het strand.

Frietjes op het strand







Als je van plan bent om de komende tijd vakantie te vieren in Knokke, De Haan, Blankenberge, Damme of Zeebrugge kan je gebruikmaken van de nieuwe dienst. De bezorgers leveren je maal nu ook op het strand, of op om het even welke andere plek in de kuststeden. En dat binnen 30 minuten. Bovendien plant Deliveroo om ook na de zomermaanden in de kuststeden aanwezig te blijven. Het is misschien wat minder gezellig, maar ook in de winter kan je dus genieten van frietjes op het strand.