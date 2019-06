Marvel wil Keanu Reeves binnenrijven

Zien we Keanu Reenes binnen afzienbare tijd schitteren in het Marvel-universum? Als het aan Marvel-topman Kevin Feige ligt alvast wel. “We bellen hem voor zowat elke film die we maken”, klinkt het.

Met de actiecultfilm ‘John Wick’ kreeg de carrière van Reeves in 2014 weer een flinke boost na enkele magere jaren. Ook het vervolg werd uitstekend onthaald in 2017, het derde deel verscheen gisteren in de Belgische zalen.







Zijn rollen in ‘Bill and Ted’s Excellent Adventure’ en ‘The Devil’s Advocate’ bezorgden de Canadees begin jaren 90 wereldwijde bekendheid, maar ‘The Matrix’-trilogie lanceerde hem pas echt richting sterrendom. Met zijn hoofdrol in het populaire sciencefictiondrieluik won Reeves de jackpot: hij streek een monstersalaris van 30 miljoen dollar op. Geen enkele acteur of actrice kreeg sindsdien meer geld uitbetaald voor één rol.

Onderhandelingen

Zijn absolute hoogdagen mogen dan wel al een tijdje achter de rug liggen, toch ligt Reeves nog in de bovenste schuif bij de Hollywood-bonzen. Marvel-baas Kevin Feige is een grote fan, verklaarde hij aan ComicBook.com: “We bellen hem voor zowat elke film die we maken.”

De kans bestaat dat Reeves binnenkort zal opdraven in het stripheldenuniversum, al moet er volgens Feige nog gezocht worden naar een concrete rol voor de acteur. De onderhandelingen zijn alvast in volle gang: “Ik weet niet of en wanneer hij zijn intrede zal doen in het Marvel-universum, maar we willen dolgraag uitdokteren hoe we het voor elkaar kunnen krijgen”, klinkt het veelbelovend.

Of Reeves overstag zal gaan voor de hofmakerij van Marvel is dus nog koffiedik kijken, feit is wel dat Jake Gyllenhaal onlangs gestrikt werd voor de rol van Mysterio in ‘Spider-Man: Far From Home’, dat op 3 juli in de Belgische bioscopen uitkomt. Een hoopvol voorteken?