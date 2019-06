Drie onnodige dingen die iedereen meeneemt op vakantie

Het is officieel zomer en dat betekent voor velen dat het bijna tijd is om hun koffers te pakken. We stellen dat stressvolle karwei liefst zo lang mogelijk uit, maar het moet er ooit van komen. Vervolgens is de tijdsdruk zo hoog dat we als een kip zonder kop onze hele valies volstouwen en niet alles daarvan is even nuttig op vakantie.

Of je je bagage nu meeneemt in een kleine of een grote koffer, er lijkt nooit genoeg plaats te zijn voor al je spullen. En met reden, want je wil op vakantie uiteraard wel de keuze hebben uit vijf verschillende outfits en ook je toilettas vol make-up en verzorgingsproducten is essentieel.

Strandvakantie







Het lijkt onmogelijk om je bagage te beperken, maar dat is het niet. Het personal styling-bedrijf Trunk Club vond het wel tijd voor een onderzoek. Welke dingen nemen we standaard mee op vakantie, maar hebben we eigenlijk helemaal niet nodig? Uit de resultaten blijkt dat heel wat vakantiegangers zonnige stranden opzoeken, maar toch meerdere jassen, lange mouwen T-shirts en sokken meenemen. Een mens kan immers nooit voorzichtig genoeg zijn. Misschien is het toch een goed idee om volgende keer te overwegen om van al die dingen slechts een stuk mee te nemen als je naar het strand trekt. Check voor vertrek dan wel nog even het weerbericht, want je weet maar nooit.