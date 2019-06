WTA Mallorca – Bencic en Kenin spelen de finale in Mallorca

De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 30) en de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 13) spelen zondag de finale van het grastoernooi in het Spaanse Palma de Mallorca (250.000 dollar). In de eerste halve finale van zaterdag haalde Kenin het in drie sets van de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12): 6-4, 4-6 en 6-2 na 1 uur en 52 minuten. Vervolgens kegelde Bencic het Duitse topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 6) in drie sets uit het toernooi: 2-6, 7-6 (7/2) en 6-4 na iets meer dan twee uur spelen.

Voor de twintigjarige Kenin wordt het de derde finale van het jaar, haar eerste ooit op gras. In Hobart pakte ze haar eerste toernooizege, in Acapulco verloor ze de finale. Voor Bencic wordt de tweede WTA-finale van het seizoen. In februari was ze al de beste op het prestigieuze toernooi van Dubai.

Eerder op zaterdag plaatste Kirsten Flipkens zich al voor de finale van het dubbelspel. Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson haalde ze het in de halve finales met 6-3, 2-6 en 15/13 van de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic, de vierde reekshoofden. In de finale nemen Flipkens en Larsson het op tegen de derde reekshoofden Maria Jose Martinez Sanchez en Sara Sorribes Tormo uit Spanje.

Onze landgenote staat voor de elfde keer in de dubbelfinale van een WTA-toernooi. Ze heeft vier dubbeltitels op haar palmares. Met Larsson pakte ze de eindzege in Linz (2018) en Seoel (2016). Flipkens en Larsson schopten het onlangs op Roland Garros tot in de halve finales.

bron: Belga