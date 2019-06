Weerbericht – Zonnig en warm

Het wordt vandaag/zaterdag zonnig en vrij warm, met maxima tot 24 graden. Zondag wordt dan de start van een reeks erg warme dagen, met temperaturen richting en boven de dertig graden, zo voorspelt het KMI. Zaterdag ontwikkelen er zich in de loop van de dag stapelwolken in het binnenland. De maxima liggen tussen 20 graden op de Ardense hoogten en aan de kust en 24 graden in de Kempen bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Zaterdagavond en -nacht wordt het helder tot licht bewolkt met enkele hoge wolkensluiers. Minima van 10 tot 12 graden in de Ardennen en van 13 tot 15 graden elders. De wind wordt overwegend zwak en draait van noordoost naar oost.

Zondag kunnen de maxima plaatselijk oplopen tot 29 graden. Af en toe schuiven hoge wolkensluiers voor de zon. Er kunnen zich ook enkele stapelwolken ontwikkelen. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richting. Aan zee verwacht het KMI een zeebries uit noordnoordoost.

Begin volgende week volgt veel zon en temperaturen die geleidelijk richting 35 graden stijgen. Het weer op het einde van de week is nog onzeker. Mogelijk daalt de temperatuur naar dertig graden, maar mogelijk blijft de hittegolf ook duren.

bron: Belga