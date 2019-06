WB driebanden Blankenberge – Geen Belg in halve finales

De slotdag van de derde wereldbekermanche zal zondag zonder Belgen doorgaan in het Casino van Blankenberge. Frédéric Caudron (UMB-2) kon zich wel nog plaatsen voor de kwartfinales, maar daarin moest hij met 40-36 zijn meerdere erkennen in de Zuid-Koreaan Cho Jae Ho (UMB-8). In zijn achtste finale redde Caudron het ook al maar bijzonder nipt. De drievoudige wereldkampioen speelde 40-40 gelijk tegen de Turk Semih Sayginer (UMB-4), na een sublieme nabeurt van twaalf caramboles, en trok in de penalty’s met 2-1 aan het langste eind.

Roland Forthomme (UMB-24) werd in de achtste finales met 40-37 uitgeschakeld door de Zuid-Koreaan Choi Sung-Won (UMB-17). Peter De Backer (UMB-395) verloor met 40-23 van de Italiaan Marco Zanetti (UMB-7).

In de halve finales neemt de Zweed Torbjörn Blomdahl (UMB-16) het op tegen de Spanjaard Javier Palazon (UMB-48) en geeft Cho Jae Ho de Duitser Martin Horn (UMB-19) partij.

Achtste finales:

Choi Sung-Won (ZKo/17) – Roland Forthomme (Bel/24) 40-37 (2.000-1.850)

Frédéric Caudron (Bel/2) – Semih Sayginer (Tur/4) 40-40 (2.352-2.353) Pen. 2-1

Marco Zanetti (Ita/7) – Peter De Backer (Bel/395) 40-21 (2.105-1.105)







Kwartfinales:

Cho Jae Ho (ZKo/8) – Frédéric Caudron (Bel/2) 40-36 (2.353-2.118)

Martin Horn (Dui/19) – Marco Zanetti (Ita/7) 40-23 (1.818-1.045)

Javier Palazon (Spa/48) – Choi Sung-Won (ZKo/17) 40-36 (1.600-1.440)

Torbjörn Blomdahl (Zwe/16) – Seo Chang Hoon (ZKo/128) 40-34 (1.904-1.619)

.

bron: Belga