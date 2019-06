In Pont-à-Celles, in de provincie Henegouwen, is vandaag een sportvliegtuigje neergestort. De twee inzittenden hebben de crash niet overleefd, zo bevestigt de burgemeester van de gemeente. Het is al het derde incident met een ULM (ultralicht motorvliegtuig) deze week in België. Dinsdag liep een landing mis in Assesse (Namen), maar zonder dat daarbij gewonden vielen. Woensdagnamiddag stortte langs de E40 in Walshoutem een toestel neer. De inzittenden van dat toestel raakten gewond.

bron: Belga