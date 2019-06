Trump laat verwijdering van “miljoenen” uitgewezen immigranten uitstellen

De Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement) gaat morgen/zondag dan toch geen grootschalige raids uitvoeren in tien Amerikaanse steden om immigranten die de VS al hadden moeten verlaten, het land uit te zetten. President Donald Trump geeft de Democraten en Republikeinen in het Congres twee weken de tijd om een oplossing uit te werken voor de “asielproblemen” aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, zo kondigt hij op Twitter aan. Vorige week maakte Trump bekend dat “miljoenen” migranten zonder geldige verblijfsdocumenten door de immigratiedienst het land zouden worden uitgezet. Snel lekten de details van die operatie uit. Vanaf morgen/zondag zouden in tien grote Amerikaanse steden – zoals New York, Los Angeles en San Francisco – duizenden mensen opgepakt worden. Dat leidde tot verzet bij de lokale autoriteiten, die vrezen dat families uit elkaar gerukt zullen worden.

Maar de operatie wordt dus uitgesteld. Volgens Amerikaanse media is dat precies omdat de details van de operatie uitgelekt waren en daardoor de veiligheid van de deelnemende agenten niet meer kan worden gewaarborgd. Als de Democraten en de Republikeinen echter geen asielakkoord kunnen vinden, waarschuwt Trump, gaan de “deportaties” toch van start.

bron: Belga