Trump belooft “veel meer” economische sancties tegen Iran

De Amerikaanse president Donald Trump stelt nieuwe economische sancties tegen Iran in het vooruitzicht. Hij kondigde die vandaag aan toen hij vertrok naar het presidentiële buitenverblijf Camp David, waar hij gesprekken gaat voeren over de crisis met de islamitische republiek. “Iran is momenteel een economische puinhoop, het land heeft het bijzonder moeilijk. Er komen meer sancties, veel meer”, zei Trump in de tuin van het Witte Huis. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen al een tijdje op. Ze bereikten donderdagnacht een hoogtepunt toen Trump op het laatste nippertje een aanval op Iran afblies, nadat Iran een Amerikaanse drone uit de lucht had geschoten. “Ik ga geen 150 mensen doden, tenzij het absoluut noodzakelijk is”, blikte Trump vandaag nogmaals terug.

Op weg naar Camp David legde Trump uit dat hij nooit zal toestaan dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt. Als het land dat kan aanvaarden, “zal het rijk en gelukkig zijn en zal ik zijn beste vriend zijn”, zei Trump. “Maar als de Iraanse leiders zich slecht gedragen, staat hen een bijzonder moeilijke tijd te wachten.”







“Laat ons hopen dat ze zich intelligent gedragen. Als we Iran economisch weer op de rails kunnen zetten, zou dat een fantastische zaak zijn”, aldus de Amerikaanse president. Maar zolang het conflict aanhoudt, “zullen we nieuwe economische sancties blijven aannemen”.

Trump gaf ook met zoveel woorden toe dat zijn entourage niet op één lijn zit wat betreft de houding die het Witte Huis moet aannemen tegenover Iran. Zijn nationale veiligheidsadviseur John Bolton is een “havik” die vaak “een harde lijn” verdedigt, maar anderen “houden een andere lijn aan”. Uiteindelijk, besloot Trump, “is er maar één die telt, en dat ben ik”.

