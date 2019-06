Thiam wipt bij hoogspringen over 2m02, een wereldrecord in de zevenkamp

Nafi Thiam heeft zaterdag bij de Décastar in het Franse Talence haar eigen wereldrecord hoogspringen binnen de zevenkamp verbeterd. Ze wipte er over 2m02, bij haar eerste poging nota bene, uiteraard ook goed voor de zege. Tevoren stond haar record op 2m01. Haar wedstrijd begon Thiam op 1m84, een hoogte die ze makkelijk klaarde. Vanaf 1m87 waren al haar concurrentes uitgeschakeld, en dat is in het hoogspringen geen voordeel. Ze moest daardoor al haar sprongen achtereenvolgens doen zonder veel rust tussenin. Maar Thiam liet het allemaal niet aan haar hart komen. Ze klaarde 1m87, 1m90, 1m93, 1m96 en 1m99 telkens bij de eerste poging. Daarna ging de lat naar 2m02, een hoogte die nooit eerder overschreden werd in de zevenkamp, en ook daarover sprong de Naamse bij de eerste poging. Vervolgens probeerde ze het nog op 2m05, de Belgische recordhoogte van Tia Hellebaut, maar dat was nog te hoog gegrepen.

bron: Belga