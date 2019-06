Thiam verbetert haar persoonlijke record kogelstoten

Nafi Thiam staat met 4.133 punten ruim aan de leiding na de eerste dag van de zevenkamp bij de Décastar in het Zuid-Franse Talence. Ze staat daarmee ruim aan de leiding en ligt zelfs voor op het schema voor het Europees record. Na 13.49 op de 100 meter horden en een wereldrecord in de zevenkamp van 2m02 in het hoogspringen, begon Thiam als leider aan het derde onderdeel, het kogelstoten. En daarbij ging ze gewoon op haar elan door. Bij de eerste poging al stootte Thiam 15m41, zes centimeter verder dan haar persoonlijk record. Bij haar recordmeerkamp in Götzis in 2017 kende de Naamse een relatief “slechte” kogelwedstrijd, waarbij ze op 14m51 bleef steken. Daardoor liep ze met die 15m41, goed voor winst, zaterdag in één klap 52 punten verder uit op haar eigen Belgische record. Bij haar tweede poging stootte Thiam 15m04, bij haar derde 15m16.

Op de 200 meter had Thiam pech, want er stond een tegenwind van 2.4 meter per seconde. Toch won ze nog haar reeks in 24.55, slechts 15 honderdsten trager dan in haar beste zevenkamp in 2017 en algemeen goed voor de derde plaats.







Thiam sloot de eerste dag af met 4.133 punten en gaat ruim aan de leiding. Ze heeft een voorsprong van 77 punten op haar eigen Belgische record (7.013) en een bonus van 58 punten op het Europees record van de Zweedse Carolina Klüft (7.032).

bron: Belga