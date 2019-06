Players Championship darts – Dimitri Van den Bergh gooit nine-darter in Wigan

Dimitri Van den Bergh (PDC-32) was zaterdag met een kwartfinale de beste Belg op het Players Championship 17 in het Engelse Wigan. In de tweede ronde schitterde de 24-jarige Antwerpenaar met een nine-darter, maar in de kwartfinales was de Engelsman Nathan Aspinall (PDC-13) met 6-3 te sterk. Van den Bergh zette in de eerste ronde de Letlander Madars Razma (PDC-93) met 6-1 en een gemiddelde van 104,8 opzij. In de tweede ronde ging de Schot John Henderson (PDC-20) met 6-3 voor de bijl. Van den Bergh gooide daarbij onder meer uitworpen van 121, 112 en 96. In het negende leg startte “The Dreammaker” met twee 180 maximumworpen, waarna hij triple 20, triple 19 en dubbel twaalf wegprikte. Vorig jaar gooide hij ook al een 9-darter tijdens het Grand Slam of Darts. Daar hield hij toen 25.000 pond aan over. Het Players Championship 17 is echter geen televisietoernooi en dus was de 9-darter enkel goed voor de annalen.

In de derde ronde tegen de Schot Peter Wright (PDC-5) kwam Van den Bergh 3-5 achter, maar na een remonte en een 11-darter in het beslissende leg, won hij met 6-5. In de achtste finales zette hij met dezelfde cijfers de Engelsman Mark McGeeney (PDC-90) opzij. Vervolgens nam de tweevoudige jeugdwereldkampioen tegen Aspinall een 1-3 voorsprong, maar vanaf het vijfde leg sputterde de motor en won zijn tegenstrever vijf legs op rij.

De andere drie Belgen Davy Van Baelen (PDC-94), Kim Huybrechts (PDC-28) en Ronny Huybrechts (PDC-65) overleefden de eerste ronde niet.

De overwinning was voor de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-43), die met 8-3 te sterk was voor Aspinall.

Eerste ronde:

Michael Smith (Eng/6) – Davy Van Baelen (Bel/94) 6-1

Matthew Edgar (Eng/69) – Kim Huybrechts (Bel/28) 6-4

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) – Madars Razma (Let/93) 6-1

Peter Hudson (Eng/82) – Ronny Huybrechts (Bel/65) 6-4







Tweede ronde.

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) – John Henderson (Sch/20) 6-3 (9-darter)

Derde ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) – Peter Wright (Sch/5) 6-5

Achtste finales:.

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) – Mark McGeeney (Eng/90) 6-5

Kwart finale.

Nathan Aspinall (Eng/13) – Dimitri Van den Bergh (Bel/32) 6-3

Finale:

Krzysztof Ratajski (Pol/43) – Nathan Aspinall (Eng/13) 8-3

bron: Belga