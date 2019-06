Jupiler Pro League – Anderlecht start voorbereiding met 0-1 zege bij RWDM in Brusselse derby

Anderlecht heeft zaterdag zijn eerste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen gewonnen. Op bezoek in het Edmond Machtensstadion haalde de Belgische recordkampioen het met het kleinste verschil van RWDM, uit eerste amateur: 0-1 dankzij een vroeg doelpunten van Pieter Gerkens na zeven minuten. Paars-wit startte met onder meer Adrien Trebel, Antonio Milic, Sven Kums, Ivan Santini en Gerkens aan de aftrap. Na de pauze werden de routiniers gewisseld voor jongere spelers. Vincent Kompany was er zoals aangekondigd nog niet bij. De Rode Duivel geniet nog van vakantie na de interlands tegen Kazachstan en Schotland en de teambuilding met Anderlecht in Durbuy. Hoofdtrainer Simon Davies en Craig Bellamy maakten wel hun opwachting in Sint-Jans-Molenbeek, waar het plaatselijke stadion onder een avondzon aardig was volgelopen voor de komst van de buur.

De voorbereiding is intussen van start gegaan en dus werden er zaterdagavond heel wat oefenwedstrijden afgewerkt op de Belgische velden. Zo won AA Gent met 0-4 bij Zelzate (D3 amateur), KV Kortrijk haalde het met 4-1 van stadsgenoot en provincialer KSV Kortrijk. Het naar tweede klasse gedegradeerde Lokeren ging met 2-4 winnen bij Hamme uit tweede amateur, STVV won met 2-6 bij de Limburgse eersteprovincialer Herk. Tweedeklasser KV Mechelen haalde dan weer fors uit bij tweedeprovincialer Katelijne: 0-10.

bron: Belga