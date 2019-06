Joseph Kabila wil zetel in Congolese Senaat opnemen

De Congolese ‘erepresident’ Joseph Kabila wil zijn zetel in de Senaat opnemen. Dat heeft hij zaterdag bekendgemaakt, zo melden Congolese media. Kabila (47) droeg op 24 januari de macht over aan Félix Tshisekedi, na verkiezingen die eigenlijk gewonnen zouden zijn door Martin Fayulu. Als oud-president is Kabila officieel senator voor het leven, maar tot nu had hij nog niet gezegd dat hij ook effectief zou gaan zetelen in de Senaat.

“Ik zal er zeker zijn na de installatie van het vaste bureau. Maar ik denk niet dat ik regelmatig zal deelnemen aan de plenaire vergadering”, zou Kabila zaterdag gezegd hebben.

De voormalige president ontving op zijn landgoed in Kingakati, ten oosten van Kinshasa, de senatoren die deel uitmaken van het Front commun pour le Congo (FCC), een politiek platform waarvan Kabila de “morele auoriteit” is. In de Senaat zou het FCC minstens 90 van de 108 zetels innemen.

bron: Belga