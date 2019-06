EK U21 (m) – Jonge Duivels verliezen ook laatste groepsduel, Spanje stoot als poulewinnaar door

De Belgische beloften hebben zaterdag ook hun laatste groepswedstrijd op het EK voetbal U21 verloren. Gastland Italië was te sterk met 3-1, ondanks een knap doelpunt van buiten de zestien van invaller Yari Verschaeren. Voor Italië volstond de winst niet om rechtstreeks door te stoten naar de halve finales. Spanje won gelijktijdig met 5-0 van Polen en is groepswinnaar. Italië moet hopen om met zes punten beste tweede te worden en zo door te gaan naar de laatste vier. Polen is – net als België en ondanks ook zes punten te hebben verzameld – uitgeschakeld. De partij in Reggio Emilia begon aan een erg hoog tempo. De Italianen maakten meteen duidelijk dat ze moesten winnen en Barella miste in de eerste minuten al een dot van een kans. De Belgen probeerden in een kolkende arena het hoofd koel te houden en prikten na tien minuten een eerste keer op de tegenaanval via Lukebakio. Hij testte met een pegel de vuisten van Meret. Het gastland bleef echter duidelijk dominant en schoten van Chiesa en aanvoerder Mandragora raasden rakelings naast. Ook puntaanvaller Cutrone dreigde, maar De Wolf stond paraat. Naarmate de eerste helft vorderde werd de Italiaanse storm wel eerder een aangenaam briesje voor de Belgen. Net op het moment dat beide partijen met 0-0 de rust in leken te gaan, viel de goal toch aan Italiaanse zijde. Middenvelder Barella maakte gebruik van chaos in de zestien om de bal op slag van rust hard voorbij De Wolf te jagen.

De tweede helft begon meteen dramatisch voor de Jonge Duivels. Cutrone knikte een voorzet van Pellegrini knap achterwaarts binnen, 2-0. Uit videobeelden bleek nadien wel dat de bal voorafgaand de achterlijn had overschreden. De Duitse videoref Dingert vond dat vreemd genoeg niet voldoende om de goal af te keuren. De Belgische reactie kwam er op het uur met een afgeweken schotje van Cools. De Italianen hadden intussen op hun adem getrapt en moesten gas teruggenomen. Elf minuten voor tijd kwam het gloriemoment van Yari Verschaeren. De zeventienjarige youngster van Anderlecht – de jongste speler op heel het EK – krulde van buiten de zestien knap de 2-1 tegen de netten. Italië besefte dat de uitschakeling nakend was en zette in de slotfase nog alles op alles om de score uit te diepen. Verdediger Mancini kopte op de paal, maar een pegel van Chiesa werd een minuut voor tijd – opnieuw na tussenkomst van de VAR – wel goedgekeurd. Invaller Mbenza pakte in toegevoegde tijd nog een domme twee gele (en dus rode) kaart, maar het bleef 3-1. Het EK zit erop voor de Jonge Duivels.

bron: Belga