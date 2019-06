EK U21 (m) – Jonge Duivels spelen enkel nog om de eer tegen Italië

De Belgische beloften spelen zaterdagavond (om 21u00) in het MAPEI Stadium in Reggio Emilia hun derde en laatste groepswedstrijd op het EK U21. Na een 0/6 tegen Polen en Spanje – en door de resultaten vrijdagavond in groep C – hebben de Jonge Duivels geen kans meer om door te stoten. Het duel tegen het gastland wordt louter een duel voor de eer. De late nederlaag woensdag tegen Spanje (2-1) leek de Duivels de voorbije dagen vertrouwen hebben gegeven. Tegen de voetballend superieure ‘Rojita’ hielden de jongens van bondscoach Johan Walem 89 minuten stand, tot de ingevallen Fornals met een harde knal de Belgen tegen het canvas sloeg.

In tegenstelling tot de openingsmatch, toen de Belgen de partij nog voor het halfuur in het slot hadden kunnen gooien, verlieten ze het terrein deze keer met een – weliswaar erg ontgoocheld, maar ook – opgeheven hoofd. Verdediger Wout Faes liep wel tegen een fatale tweede gele kaart aan, waardoor hij geschorst is tegen Italië.

Bij de ‘Azzurrini’ is het zaterdag uitkijken naar het legertje A-internationals dat bondscoach Luigi Di Biagio voor dit EK in eigen land optrommelde. Aanvallend is de weelde enorm groot, met man-in-vorm Federico Chieso (Fiorentina), Moise Kean (Juventus) en Patrick Cutrone (AC Milan), terwijl ook het middenveld met onder meer Nicolo Barella (Cagliari) en Lorenzo Pellegrini (AS Roma) meer dan goed gestoffeerd is. Nicolo Zaniolo (AS Roma) is geschorst.

De Italianen wonnen hun eerste groepsmatch overtuigend tegen Spanje (3-1) om nadien afgelopen woensdag erg verrassend het onderspit te delven tegen Polen (1-0). Voor de Italianen is een overwinning dus noodzakelijk om kans te blijven houden op groepswinst.

bron: Belga