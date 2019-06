Echtelijke ruzie zorgt voor eerste deuk in campagne Boris Johnson

De buren van Boris Johnson hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de Londense politie verwittigd omdat ze getuigen waren van een felle ruzie tussen de Britse kandidaat-premier en zijn vriendin. Beiden bleken gezond en wel, maar het verhaal zorgt voor een eerste deuk in de campagne van Johnson om Theresa May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en eerste minister van het Verenigd Koninkrijk. De felle ruzie vond plaats rond middernacht. Johnson en zijn vriendin Carrie Symonds, met wie hij sinds vorig jaar een relatie zou hebben nadat hij en zijn echtgenote uiteengegaan zijn, zouden zoveel kabaal gemaakt hebben dat een buur ongerust op de deur ging kloppen. Toen niemand een teken van leven gaf, besliste de buur de politie te verwittigen.

Aan de krant The Guardian vertelde die buur, die anoniem blijft, dat hij of zij Symonds kon horen schreeuwen, waarna er luide dreunen te horen waren. Symonds zou Johnson ook toegeroepen hebben haar appartement te moeten verlaten, hij zei haar dat ze van zijn laptop moest afblijven. De buur maakte een opname van de ruzie, die meteen aan de krant werd bezorgd. Daarop zou ook te horen zijn hoe Symonds Johnson verwijt dat hij rode wijn gemorst heeft op een sofa en “aan niets waarde hecht omdat (hij) verwend is”.







Het incident dateert van donderdagnacht, maar vrijdag was Johnson alweer volop campagne aan het voeren. Vandaag wordt hij door partijleden aan de tand gevoeld tijdens een zogenaamde ‘husting’, waarbij de kandidaat-premier vragen uit het publiek moet beantwoorden. Ook de laatst overgebleven rivaal van Johnson in de campagne om de sleutels van Downing Street 10, minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, neemt aan het event deel.

Uit de reacties lijkt niet meteen op te maken dat de echtelijke ruzie de kansen van Johnson schaadt om de nieuwe Britse premier te worden. Een journaliste van de Tory-gezinde krant Daily Telegraph zei op de BBC dat ze zelfs geen nieuwswaarde in het verhaal ziet. “Wat geeft ons het recht om mee te luisteren met de ruzie van een koppel? De leden van de Conservatieve Partij (die moeten beslissen of Johnson of Hunt premier mag worden, red.) malen hier niet om. Zij wachten al sinds 2016 om op Boris Johnson te kunnen stemmen.”

Johnson is en blijft de topfavoriet om Theresa May op te volgen. Maar dit incident bezorgt hem alvast een eerste vlek op zijn voorlopig smetteloze campagne. Maar met de vaak als onvoorspelbaar omschreven Johnson is het afwachten of er zich nog incidenten zullen voordoen.

bron: Belga