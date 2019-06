Drie doden bij brand in centrum van Parijs

Bij een brand in het 11e arrondissement van Parijs, in het centrum van de Franse hoofdstad, zijn drie mensen omgekomen. Er is ook een zwaargewonde en 27 lichtgewonden. De brandweer is massaal aanwezig. De brand brak omstreeks 5 uur zaterdagochtend uit in de liftkooi van een gebouw dat zes verdiepingen telt. Wat de precieze oorzaak is van de brand, is nog onduidelijk.

Omstreeks 7.30 uur had de brandweer de brand onder controle, maar omstreeks 8.30 uur was die nog niet helemaal geblust, schrijft Franceinfo.

bron: Belga