Charline Van Snick sneuvelt in eerste kamp van Europese Spelen

Charline Van Snick (-52 kg) is vandaag meteen uitgeschakeld in haar eerste kamp op het EK judo, dat in Minsk plaatsvindt tijdens de Europese Spelen. Van Snick (IJF 5), vrij in de eerste ronde, opende tegen Gultaj Mammadaliyeva (IJF 51) uit Azerbeidzjan. De Luikse ging in de Golden Score onderuit met een derde strafpunt (shido).

Van Snick, die op de Olympische Spelen van 2012 brons veroverde, was één van de Belgische medaillekandidaten in Minsk. De tweevoudig Europees kampioene -48 kg (2015 en 2016) hoopte haar eerste EK-medaille te pakken bij de -52 kg, de categorie waarin ze aantreedt sinds het einde van de Olympische Spelen 2016.







bron: Belga