Africa Cup – Nigeria begint met overwinning tegen Burundi

Nigeria heeft zaterdag in het Egyptische Alexandrië Burundi met 1-0 geklopt in zijn eerste wedstrijd op de Africa Cup. De “Super Eagles” hebben even moeten zoeken voor ze het gaatje vonden bij Burundi. In de 77e minuut kon Odion Ighalo op aangeven van Ola Aina uiteindelijk het verlossende doelpunt maken. Victor Osimhen, aanvaller van Charleroi, bleef net zoals Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) en Moses Simon (ex-AA Gent) de hele wedstrijd op de bank. Wilfred Ndidi (ex-Genk) mocht wel de volledige wedstrijd spelen voor Nigeria.

in de andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep B staan Guinee en Madagaskar zaterdagavond tegenover elkaar.

bron: Belga