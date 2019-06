VIDEO. Moeder heeft wonderbaarlijke reflex in huis om zoontje te redden

Een moeder heeft haar zoontje op onvoorstelbare wijze gered toen het jongetje door een trapleuning dreigde te vallen.

Het tafereel speelde zich donderdag af in bouwbedrijf Constructora Monserrate in Medellín, een stad in het noordwesten van Colombia. Op de beveiligingscamera is te zien hoe een moeder met haar zoontje de trap op komt gelopen.

Fractie van een seconde







Het nieuwsgierige jongetje wil een kijkje nemen naar beneden maar komt daarbij ten val. De moeder ziet het gebeuren en grijpt haar zoontje met een onwaarschijnlijke reflex bij zijn been. Vervolgens helpen enkele mensen haar het zoontje naar boven te trekken. Niemand raakte gewond, al kan dat in het geval van het jongetje miraculeus genoemd worden.