Twintig minuten natuur per dag maken je gelukkig

Wie af en toe eens een weekend of weekje in de natuur vertoeft, weet hoeveel deugd dat kan doen. Je hoort even geen toeterende auto’s en wordt niet geconfronteerd met de stank van uitlaatgassen. In plaats daarvan kan je genieten van tsjilpende vogels en de frisse geur van gras. Dat natuur ons gelukkig maakt, wisten we dus al. Maar wetenschappers hebben nu ook berekend hoeveel tijd je in de natuur zou moeten doorbrengen.

Dokters onderstrepen al langer het belang van de natuur om goed in je vel te zitten. Het is dan ook een veelvoorkomende remedie tegen stress of vermoeidheid. Nu hebben wetenschappers van de University of Michigan ook berekend hoeveel tijd we dagelijks in de natuur zouden moeten besteden om goed in ons vel te zitten.

Stress







Hoe meer natuur, hoe beter natuurlijk. Maar niet iedereen heeft de tijd om hele dagen in het bos te gaan wandelen. Een tijdsrichtlijn is daarom wel handig en dat vonden de onderzoekers duidelijk ook. “Onze studie toont aan dat we voor het beste resultaat best 20 tot 30 minuten per dag doorbrengen in een natuurrijke omgeving. Op die manier wordt het stresshormoon cortisol zoveel mogelijk bedwongen”, aldus hoofdauteur MaryCarol Hunter in een verklaring aan EurekAlert.

Sporten hoeft niet

De natuur kan op die manier een goedkope en makkelijke oplossing bieden voor de problemen die gepaard gaan met onze sterk geürbaniseerde en zittende levensstijl. Wetenschappers aan de Britse University of Exeter stellen dan weer voor om twee uur per week door het park of het bos te wandelen, wat ongeveer neerkomt op het zelfde totaal. Je hoeft trouwens niet per se te sporten tijdens die 20 minuten of 2 uur, wandelen of gewoon op je gemak op een bankje zitten, volstaat.