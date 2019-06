Man vliegt gevangenis in na onenightstand met Tinderdate

Een Indiase man zit in de gevangenis omdat hij weigerde te trouwen met een onenightstand van Tinder. De vrouw voelt zich gebruikt door hem.

Rama Reddy matchte onlangs met een vrouw die toevallig werkt in hetzelfde bedrijf als hem in Bengaluru. De 29-jarige man chatte een maand lang met de vrouw totdat ze samen in bed belandden. De dag na hun onenightstand vroeg de vrouw hem om met haar te trouwen. Reddy weigerde het aanzoek omdat “hij nog niet klaar was om zich te binden”. De vrouw bleef de dagen erna aandringen, tot grote frustratie van Reddy, die haar vervolgens blokkeerde op WhatsApp.

Beschouwd als verkrachting







De vrouw liet het daar echter niet bij en stapte naar de politie. Daar vertelde ze dat ze zich gedwongen voelde om seks met hem te hebben. Hij zou haar doen hebben geloven dat hij meer wilde dan seks alleen. “Ik voelde me vies omdat hij me gebruikt had. Zo’n gedrag kan echt niet door de beugel en datingapps zouden dat niet mogelijk mogen maken. Vrouwen horen niet gebruikt te worden als een bron van lichamelijk plezier”, vertelde ze aan Bangalore Mirror.

In India is het zo dat wanneer iemand belooft om te trouwen met iemand als het tot seks komt, maar uiteindelijk weigert om te trouwen, dat beschouwd wordt als verkrachting. De man kreeg dan ook een gevangenisstraf.