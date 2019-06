Maak jij je weleens schuldig aan emotionele masturbatie?

Je bent op eerste date met iemand en al snel dwalen je gedachten af van het gesprek. Plots begin je je in te beelden waar jullie zouden gaan samenwonen, hoe jullie trouwdag eruit zou zien en zelfs eventuele kindernamen passeren de revue. En dat terwijl je de ander nog maar dertig minuten kent. Klinkt herkenbaar? Dan doe je aan emotionele masturbatie.

De toekomst is voor iedereen onbekend terrein. Net door die onzekerheid is het verleidelijk om weg te dromen bij allerlei mogelijke scenario’s, ook al zijn die nergens op gebaseerd. In ons dagelijks leven doen we het regelmatig, maar ook relaties blijven er niet van gespaard.

Mentale zelfbevrediging







Irrationele toekomstplannen bedenken voor een (mogelijk onbestaande) relatie is zo gebruikelijk, dat Jordana Abraham er zelfs een term voor verzon. De medeoprichter van Betches en co-host van de podcast ‘U Up?’ noemt het fenomeen emotionele masturbatie. Je doet jezelf een plezier, niet fysiek door middel van zelfbevrediging, maar mentaal. Helaas is de kans groot dat je uiteindelijk teleurgesteld zal worden omdat je rooskleurige plannen niet uitkomen. Maar hoe erg is dat eigenlijk?

Grenzen

Volgens Jordana Abraham voorspelt die emotionele masturbatie weinig goeds. “Volgens mij is het gevaarlijk om te veel tijd te spenderen aan die eventuele toekomstplannen. Hoe meer je jezelf toelaat om te fantaseren over hoe die persoon is of hoe jullie leven samen zou kunnen zijn, hoe meer je vervreemd raakt van de situatie. Daardoor ga je die persoon al snel op een voetstuk plaatsen en is de kans erg groot dat je teleurgesteld wordt als er toch niets uitkomt”, vertelt ze aan Well + Good. Ze zegt niet dat je helemaal niet mag fantaseren, maar stelt voor om grenzen vast te leggen. Denk daarom niet verder vooruit dan de periode sinds wanneer jullie elkaar kennen. Ben je op een eerste date? Fantaseer dan niet verder vooruit dan de tweede.

Liefde is een verhaal

Ben je nu helemaal in paniek omdat jij het zogenaamd fout aanpakt? Niet getreurd, niet iedereen ziet het zo zwartgallig in. Alexandra Solomon is klinisch psychologe en stelt dat een beetje fantasie echt geen kwaad kan. “Naar mijn mening is liefde sowieso een verhaal. Als we op een eerste date zijn is het logisch dat we ons proberen voor te stellen hoe het zou zijn om met die ander samen te leven. Daten is tegenwoordig zo stressvol en onzeker dat het normaal is om ankerpunten te bedenken. Maar het is wel belangrijk om de realiteit in gedachten te houden en je te realiseren dat niet alles zal zijn zoals jij het bedacht hebt”, laat ze weten aan Well + Good. Romantiek mag, maar enige voorzichtigheid is geboden.