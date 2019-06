Drie milieubewuste doe-het-zelf projecten voor beginners

Wil je je leven een duurzame draai geven, dan hoef je tegenwoordig nog weinig moeite te doen. Heel wat winkels bieden ecologisch verantwoorde alternatieven aan die je zo in het dagelijks leven kan gebruiken. Hoewel dat natuurlijk een geweldige evolutie is, vinden wij het soms gewoon leuk om zelf de handen uit de mouwen te steken. Deze drie projectjes zijn niet alleen entertainend, maar ook nog eens goed voor het milieu.

Kweek zelf je sponzen

Het klinkt nogal gek, maar je kan makkelijk je eigen sponzen kweken. We hebben het dan uiteraard niet over de synthetische, vervuilende variant. Heb je weleens van een luffaspons gehoord? Die is afkomstig van een plant die lijkt op een kruising van een komkommer en een butternutpompoen. Door hem zelf te kweken produceer je en minder afval en je spons wordt meer dan zomaar een huishoudhulpje.







Benodigdheden

Luffazaadjes

Potgrond

Bloempot

Zo doe je het

Zaai het zaaigoed in kleine potjes en geef regelmatig water.

Wanneer de plantjes ongeveer een maand later uitkomen, kan je hen verplaatsen naar een grote pot of volle grond. Vergeet niet om hen water te geven, zeker in de warme zomermaanden!

Oogst de vruchten in de herfst en laat hen enkele dagen drogen.

Leg de vruchten twee à drie dagen te weken in een kom met water. Verwijder de zaden (die kan je het jaar erop opnieuw gebruiken) en het vruchtvlees.

Laat wat overblijft weken in kokend water om te ontsmetten en te bleken. Laat drogen en voilà, je sponzen zijn klaar voor gebruik!

Je eigen wasmiddel met kant-en-klare ingrediënten

Er bestaan heel wat recepten om je eigen schoonmaakproducten te brouwen, maar de ingrediënten zijn vaak moeilijk te vinden. Wij worden dan ook snel afgeschrikt door het speurwerk en kopen voor het gemak weer ons vertrouwde chemische wasmiddel. Kant-en-klare pakketten zijn de ideale oplossing voor luie doe-het-zelvers. Bij het Belgische Lilycraft vind je pakketten voor allerlei verschillende huishoudproducten, die je gewoon thuis laat bezorgen. Het enige wat jij nog hoeft te doen is mengen.

Benodigdheden

Lilycraft wasmiddelpakket (genoeg voor ongeveer 7 liter, op te delen in porties van 1,5 liter) 1 liter water 38 gram Marseillevlokken 50 gram sodiumbicarbonaat 75 gram sodakristallen ½ soeplepel lavendelolie Glazen fles



Zo doe je het

Laat in een grote pot op een middelhoog vuur de vlokken Marseillezeep smelten in 250 milliliter water. Roer regelmatig met een houten lepel om brokken te voorkomen.

Laat het mengsel afkoelen en voeg de sodakristallen (die je op voorhand oplost in wat warm water), 750 milliliter koud water en het sodiumbicarbonaat toe. Mix met de staafmixer.

Voeg de essentiële olie toe en mix tot je een glad geheel bekomt.

Laat het mengsel 24 uur rusten en mix regelmatig, zodat je wasmiddel ook achteraf vloeibaar blijft. Giet over in een fles naar keuze.

Houd muggen op afstand met gerecycleerde kaarsen

Kaarsen geven in een oogwenk een upgrade aan je interieur. Liefst van al zouden we ons hele huis ermee volproppen. Uit duurzame en financiële redenen doen we dat niet, maar alsnog hebben we een heuse verzameling kaarsen rondslingeren. Jammer is wel dat die nooit helemaal opbranden, zeker stompkaarsen niet. Gelukkig kan je die restjes makkelijk recycleren en er een nieuw leven aan geven voor ettelijke uren brandplezier. Voeg je er wat essentiële olie aan toe, dan houden ze bovendien die vervelende muggen op afstand.

Benodigdheden

Kaarsresten

Oude tinnen blikjes

Citronellaolie

Wieken

Zo doe je het