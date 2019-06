Tsjech heeft miljarden over voor Makro-moeder

De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky en zijn Slovaakse zakenpartner Patrik Tkac hebben een bod uitgebracht op het Duitse groothandelsbedrijf Metro. Daarbij waarderen ze het moederconcern van groothandelsketen Makro op 5,8 miljard euro. Metro heeft nog niet gereageerd. Zowel Metro als Makro zijn ook in België actief. “We zijn ervan overtuigd dat Metro alle voorwaarden heeft om een succesvol bedrijf voor de lange termijn te zijn”, zei Kretinsky in een verklaring. Hij voegde daar wel aan toe dat er in het belang van het bedrijf ook diverse veranderingen noodzakelijk zijn.

Metro is al een aantal jaar bezig met een transformatie van breed retailconcern naar specifiek groothandelsbedrijf. Vroeger behoorde ook de MediaMarkt tot Metro, maar die elektronicaketen werd in 2017 als onderdeel van detailhandelstak Ceconomy afgesplitst.

Kretinsky en Tkac willen overigens geen filialen sluiten in de kernmarkten van Metro. Ook hebben ze naar eigen zeggen geen grote banenreductie voor ogen. En ze willen gewoon doorgaan met al aangekondigde plannen om de Chinese activiteiten van Metro te verkopen. De investeerders hebben al een deal gesloten met grote aandeelhouder Haniel Finance over een belang van circa 15 procent in Metro.

In ons land zitten de winkels van Metro en Makro al enige tijd in moeilijk vaarwater. In het vorige boekjaar maakten beide ketens in België samen een nettoverlies van 63 miljoen euro. CEO Vincent Nolf zei in juni 2018 nog dat “Makro een patiënt in de intensive care” is. De Duitsers pompten de voorbije jaren noodgedwongen al tientallen miljoenen in de Belgische tak.

