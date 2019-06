Trump zou op laatste nippertje luchtaanvallen op Iran hebben afgeblazen

De Amerikaanse president Donald Trump zou luchtaanvallen op Iran hebben bevolen, om ze dan in de nacht van donderdag op vrijdag op het nippertje weer af te blazen. Dat meldt de New York Times. De aanvallen – naar verluidt op bepaalde doelwitten zoals lanceerinstallaties – waren bedoeld als een vergelding voor het neerschieten door Iran van een Amerikaanse drone. De operatie zat al in de aanvangsfase toen er van gedacht werd veranderd, schrijft de krant onder aanhaling van hooggeplaatste functionarissen die anoniem willen blijven. Zo waren de vliegtuigen al vertrokken en lagen de schepen in positie. Er was nog niet geschoten.

Waarom de operatie werd afgebroken, is voorlopig niet bekend. Ook is het onduidelijk of de aanvallen op een ander tijdstip wel zullen worden uitgevoerd. Volgens de New York Times wilden het Witte Huis noch het Pentagon op het bericht over de afgebroken militaire actie reageren, maar er werd ook niet aan de krant gevraagd om de publicatie van het artikel in te houden.







bron: Belga