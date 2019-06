Trump tweet dat hij aanval op Iran afgelastte toen hem balans van 150 doden werd voorspeld

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter gemeld dat hij de aanvallen op Iran heeft afgelast, omdat hem door een generaal gezegd werd dat er 150 doden bij zo een aanval in Iran zouden vallen. Dan zou zo een aanval niet in verhouding staan met het uit de lucht halen van een onbemande drone, schreef hij. “Ik ben niet gehaast. Ons leger is terug op sterkte, vernieuwd en klaar om uit te rukken, het is het beste in de wereld”, tweette president Trump. “De sancties (tegen Iran) doen pijn en ik heb er nog andere aan toegevoegd gisteren”, ging hij voort. De president voegt er nog aan toe dat Iran nooit atoomwapens zal hebben. Volgens hem is Iran “een sterk verzwakte natie vandaag”.

De VS trokken zich vorig jaar terug uit een internationaal akkoord dat ertoe moest leiden dat Iran geen atoomwapens in handen krijgt. De Amerikaanse president koos in de plaats voor een politiek van economische sancties tegen Iran als drukkingsmiddel.







Bron: Belga