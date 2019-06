Ruim 19.000 Fietsers door de Bomen in eerste week

Sinds de opening vorige vrijdag hebben al ruim 19.000 fietsers ‘Fietsen door de Bomen’ in Hechtel-Eksel bezocht. Dat meldt Igor Philtjens, voorzitter van Toerisme Limburg en gedeputeerde van Toerisme (Open Vld), aan Belga. Afgelopen weekend brachten al zo’n 8.000 fietsers een bezoek aan de nieuwe fietsbeleving in Hechtel-Eksel. De voorbije week kwamen daar nog 11.000 bezoekers bij. “Niet enkel Limburgers kwamen de fietsbeleving ontdekken, maar fietstoeristen uit alle windstreken zakten af naar Hechtel-Eksel”, zegt Igor Philtjens.

Fietsen door de Bomen treedt zo in de voetsporen van het succesvolle Fietsen door het Water. Sinds de opening in 2016 bezochten al meer dan 631.000 fietsers het fietstraject in Bokrijk. “Fietsen door de Bomen moet onze provincie als innovatieve fietsprovincie op de kaart blijven zetten. Samen brengen de fietsbelevingen een multiplicatoreffect teweeg voor héél Limburg”, stelt Philtjens.







Philtjens is als voorzitter fier dat Toerisme Limburg opnieuw in zijn opzet is geslaagd. “Deze nieuwe fietsbeleving is niet alleen belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, waarbij ze kunnen genieten van een topbeleving kort bij huis, maar ook voor de welvaart van de Limburgers. Zo kunnen we meer toeristen blijven aantrekken die euro’s achterlaten bij onze ondernemers”, besluit Philtjens.

bron: Belga