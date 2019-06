Ongeval E40 Zwijnaarde: weg volledig vrijgemaakt in beide richtingen

In Zwijnaarde is de E40 in beide richtingen volledig vrijgemaakt. Het ongeval dat er de voorbije uren voor grote hinder zorgde, is afgehandeld, meldt het Vlaams Verkeerscentrum even voor 21.30 uur via Twitter. Na een ongeval rond 17.30 uur waren de meeste rijstroken er versperd. Na het ongeval waren er in beide richtingen omleidingen. De nog resterende omleidingen worden gestopt, aldus het Verkeerscentrum. Even na 21 uur was de weg richting in Brussel al vrijgemaakt, maar waren de linker- en middenrijstrook richting Oostende nog versperd.

Een vrouw die met haar wagen richting Oostende reed, begon door nog onbekende oorzaak te slingeren. Ze raakte de middenberm maar nam ook een motorrijder mee, die over de berm gekatapulteerd werd. De man werd daarna aangereden door een bus met schoolkinderen die in de andere richting reed. De motorrijder werd in acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, aldus de federale politie. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

bron: Belga