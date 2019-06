Ongeval E40 Zwijnaarde: rijbewijs ingetrokken van vrouw die ongeval veroorzaakte

Na het ongeval op de E40 ter hoogte van Zwijnaarde waarbij een motorrijder door een personenwagen over de middenberm gekatapulteerd, waarna hij door een schoolbus werd aangereden, is het rijbewijs van de bestuurster van de personenwagen ingetrokken. De vrouw was mogelijk afgeleid en was volgens een getuige aan het slingeren op het middenvak. De aanrijding gebeurde rond 17.30 uur op de E40. Een vrouw die met haar wagen richting Oostende reed, begon volgens een getuige te slingeren op het middenvak. Ze week eerst naar rechts uit richting een vrachtwagen, en corrigeerde daarna sterk naar links. Ze raakte de middenberm maar nam ook een motorrijder mee, die over de berm gekatapulteerd werd. De man werd daarna mogelijk ook aangereden door een bus met schoolkinderen die in de andere richting reed.

De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld. De motorrijder werd in acuut levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 50-jarige man uit Deinze. Het rijbewijs van de 31-jarige autobestuurster werd ingetrokken.

bron: Belga